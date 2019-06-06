Рада отказалась отправлять в отставку глав МИД и Минобороны Украины

Киев, , 13:55 — REGNUM Украинский парламент не поддержал отставку министра обороны Украины Степана Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина, сообщил 6 июля телеканал «Рада».

За проекты постановлений, поданных президентом Украины Владимиром Зеленским, проголосовали соответственно 67 и 137 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского о незаконном обогащении чиновников, хотя он был одобрен МВФ и Всемирным банком.

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