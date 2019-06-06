В Южном Судане призывают стороны разработать механизм мирного процесса

Джуба, , 14:10 — REGNUM Межправительственный орган по вопросам развития в Южном Судане призвал стороны конфликта в стране принять совместное участие в разработке переходных механизмов обеспечения безопасности, которые поспособствуют своевременному осуществлению мирного соглашения, заключенного между правительством и оппозицией.

Специальный посланник Межправительственного органа по вопросам развития в Южном Судане Ибрагим Уаис выступил с заявлением от имени организации, и сообщил, что реализация Восстановленного соглашения об урегулировании конфликта в Южном Судане (R-ARCSS) в значительной степени зависит от переходных механизмов обеспечения безопасности.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», условием нового мирного соглашения является необходимость воссоединения враждующих сторон, вовлеченных в гражданский конфликт, однако данный процесс не был завершен, поскольку часть группировок отказалась разглашать численность состава своих сил.

Напомним, что данный мирный договор был подписан в сентябре 2018 г. между правительством Южного Судана и повстанческими группировками, однако положения соглашения периодически нарушались.