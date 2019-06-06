Демонстранты в Судане выступили против проведения всеобщих выборов

Хартум, , 13:50 — REGNUM Главы акций протестов в Судане организовали новые демонстрации и выступили против плана Военного совета страны, касающегося проведения всеобщих выборов.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», 4 июня Военный совет Судана объявил о расторжении соглашений с оппозицией и проведении всеобщих выборов через девять месяцев.

План о проведении выборов был выдвинут после свержения в апреле этого года бывшего президента Судана Омара аль-Башира.

Оппозиция отказалась от этого плана через день после того, как представители органов безопасности напали на лагери протестующих, находившиеся возле здания штаба вооруженных сил, в результате чего погибло более 30 человек.

По мнению представителей Профессиональной ассоциации Судана, ни Военный совет, ни его лидеры не будут решать судьбы людей, а также не будут определять то, как осуществится процесс перехода руководства к гражданским властям.

Кроме того, протестные группы попросили арабские страны, в частности Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет, не вмешиваться во внутренние вопросы Судана и потребовали от них перестать оказывать поддержку Военному совету.