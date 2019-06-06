Драматурга Коляду позвали в совет Госдумы по культуре

Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM Уральский театральный режиссёр и драматург Николай Коляда может стать членом общественного совета при Госдуме по культуре. Деятеля пригласила глава комитета по культуре Госдумы, депутат Елена Ямпольская на Уральском культурном форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Если Коляда примет приглашение, то он сядет за общий стол со скандальным музыкантом Сергеем Шнуровым, режиссёром Кареном Шахназаровым, директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и другими деятелями культуры.

Пока что драматург написал у себя в Facebook, что Ямпольская в свою бытность критиком не приняла одну из его постановок в Москве, о чём он не постеснялся напомнить депутату.

«Она не обиделась, да и что обижаться?» — написал Коляда.

Напомним, ранее уральский театральный режиссёр возмутился празднованием года театра. «Так ждали, что помощь какая-то будет от всех в Год театра», — заявлял драматург.

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