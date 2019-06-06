ООН призвала власти ДР Конго осудить сотни людей за военные преступления

Киншаса, , 13:51 — REGNUM Следователи ООН призвали власти ДРК активизировать усилия по обеспечению привлечения к ответственности людей, причастных к военным преступлениям в провинции Касаи.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в докладе, опубликованном ООН, эксперты предупредили власти страны о том, что процесс осуждения сотни людей, обвиненных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в 2016—2017 гг., продвигается слишком медленно.

Согласно докладу, по прошествии трех лет лишь одно судебное дело по данному вопросу готово к рассмотрению.

Как сообщается, в провинции Касаи было убито более 500 человек представителями повстанческой группировки Камвина Нсапу.

Беспорядки в провинции стали причиной переселения 1,3 миллиона человек. Согласно статистическим данным, каждый день около 8000 жителей этого региона покидают свои места жительства и переселяются в соседнюю Анголу.