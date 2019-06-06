Правящая партия Турции уверена в победе на новых выборах в Стамбуле

Анкара, , 13:54 — REGNUM Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Жулиде Сарыэроглу заявила: «Мы уверены, что Бинали Йылдырым, который нес службу на всех возможных постах, добьется успеха на выборах».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Жулиде Сарыэроглу относительно проведения новых муниципальных выборов в Стамбуле сказала: «Это правомерное решение Высшей избирательной комиссии Турции. Мы увидели, что при пересчёте всего лишь 10% бюллетеней разрыв между кандидатами сократился с 27 до 13 тысяч голосов». Она подчеркнула, что процесс опротестовывания результатов выборов был транспарентным для всего общества. Политик добавила: «Мы желаем, чтобы это решение пошло во благо. Мы полностью уверены, что 23 июня 2019 года Бинали Йылдырым, который нес службу на всех возможных постах и завладел сердцами граждан и которого все вы так хорошо знаете, добьется успеха на выборах».