МВД Турции: мы вместе отразим покушения на наши земли

Анкара, , 14:22 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу, после проведения в Бейтюшшебапе совместно с командующим внутренними войсками генералом армии Арифом Четином праздничной церемонии по случаю окончания Рамадана, заявил: «Вместе мы отразим покушения на наши земли. Мы не обречем наших детей на несчастья». Он также подчеркнул, что все, что его ведомство делало на благо родины, в том числе, и касательно борьбы с терроризмом, оно продолжит делать и в дальнейшем. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу заверил, что вместе турецкие граждане смогут преодолеть любые бедствия и подчеркнул: «Все мы дети великой цивилизации. Мы видим землю как мир испытаний. Нам есть что сказать не только в пределах 780 тысяч квадратных километров своей территории, но и всему миру. Сегодня у нас есть Турция, в которой каждый может выразить себя». Министр добавил: «Этот регион прошел через множество испытаний. Теперь здесь распускаются цветы любви и раздаются крики радости. Это время, когда нашим детям предназначено Аллахом быть врачами, инженерами, учителями и фармацевтами. Теперь мы воистину ведём этот регион к свободе и демократии».