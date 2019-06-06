Турция и Азербайджан проведут совместные учения в Нахичевани

Анкара, , 13:43 — REGNUM Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, с 7 по 11 июня 2019 года в Нахичевани будет проведен последний этап совместных тактических учений «Нерушимое братство — 2019», сопровождающийся боевыми стрельбами. По имеющейся информации, маневры проведут в рамках Соглашения о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, к учениям, которые пройдут с участием подразделений армии и различных силовых структур Нахичеванской Автономной Республики, а также Вооруженных сил Турции, будут привлечены до 5 тысяч военнослужащих, более 200 единиц бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, самолеты и вертолеты в количестве до 21, беспилотные летательные аппараты и иные образцы современного вооружения и военной техники. В сообщении говорится, что целью маневров является разработка совместных планов боевых операций на уровне штабов, повышение профессионализма личного состава и улучшение координации взаимодействия воинских подразделений Азербайджана и Турции.