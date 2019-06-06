Клинцевич: Первый окрик Зеленского по Донбассу – только начало

Москва, , 13:36 — REGNUM В Совфеде ожидают последствий призыва экс-президента Украины Петра Порошенко нынешнему главе республики Владимиру Зеленскому объяснить заявление о возможном снятии блокады Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

«Грубый окрик Петра Порошенко — это только начало», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Истинные намерения Зеленского в отношении Донбасса пока не известны, хотя многие его заявления не могут не беспокоить, рассуждает сенатор.

«Но мы точно знаем, что любые, даже робкие, попытки Владимира Зеленского сойти здесь с наезженной колеи будут вызывать и уже вызывают ожесточенное противодействие со стороны антинациональных сил», — отметил парламентарий.

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса. Порошенко ждет публичных объяснений: как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады Донбасса.

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