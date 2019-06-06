Украинский блогер Анатолий Шарий зарегистрировал партию

Киев, , 13:36 — REGNUM Министерство юстиции Украины зарегистрировало «Партию Шария», сказано на сайте Шарий.нет.

В своём обращении, выпущенном по этому поводу, Анатолий Шарий заявил, что его целью является наказание представителей предыдущей власти.

Блогер призвал сообщество помочь ему с созданием логотипов и слоганов партии, а также предложил сотрудничество кандидатов в депутаты по мажоритарным округам.

«Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем — и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнём и мечом. Если мы пройдем (в парламент — ИА REGNUM ), то это будет самое весёлое после избрания Зеленского событие», — заявил Шарий.

Он отметил, что в следующем видео расскажет, как стать членом «Партии Шария».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о создании партии «Голос» заявил певец Святослав Вакарчук. По его словам, политсилу финансирует «малый и средний бизнес».

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