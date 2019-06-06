Четверг, 6 Июня 2019 года
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США станут посредником на израильско-ливанских переговорах по демаркации

Политика

Переговоры коснутся исключительно морской границы

Бейрут, 6 июня 2019, 13:38 — REGNUM  Израильские власти рассчитывают в ближайшие несколько недель начать проведение переговоров с Ливаном об окончательном установлении морской границы между государствами. Ожидается, что встреча пройдет в миротворческом комплексе ООН на юге Ливана при прямом посредничестве представителей Соединенных Штатов. Бейрут, как и Вашингтон, пока публично не прокомментировали возможное начало переговоров. Саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat сообщает, что переговоры будут касаться исключительно морской границы и не будут затрагивать сухопутную.

Ранее США направляли в Ливан и Израиль своего старшего посланника Дэвида Саттерфилда для проведения предварительных консультаций о назначении даты и места переговоров. Американский представитель в поездках в Бейрут и Тель-Авив стремился снизить напряженность в отношениях между странами, обострившихся в результате спора о сухопутной границе. Ожидается, что после окончательного установления границ стороны могут провести первое сейсмологическое исследование в спорном районе.

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Зарубежная хроника
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