США станут посредником на израильско-ливанских переговорах по демаркации

Бейрут, , 13:38 — REGNUM Израильские власти рассчитывают в ближайшие несколько недель начать проведение переговоров с Ливаном об окончательном установлении морской границы между государствами. Ожидается, что встреча пройдет в миротворческом комплексе ООН на юге Ливана при прямом посредничестве представителей Соединенных Штатов. Бейрут, как и Вашингтон, пока публично не прокомментировали возможное начало переговоров. Саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat сообщает, что переговоры будут касаться исключительно морской границы и не будут затрагивать сухопутную.

Ранее США направляли в Ливан и Израиль своего старшего посланника Дэвида Саттерфилда для проведения предварительных консультаций о назначении даты и места переговоров. Американский представитель в поездках в Бейрут и Тель-Авив стремился снизить напряженность в отношениях между странами, обострившихся в результате спора о сухопутной границе. Ожидается, что после окончательного установления границ стороны могут провести первое сейсмологическое исследование в спорном районе.