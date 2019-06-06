Испания: Марокко не хватает финансовой помощи ЕС для сдерживания миграции

Рабат, , 14:17 — REGNUM Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель подтвердил желание своей страны укреплять двусторонние связи с Марокко, отметив, что Мадрид всегда подчеркивал стратегическое значение Марокко для Европейского Союза. Данные заявления глава внешнеполитического ведомства Испании сделал на встрече со своим марокканским коллегой Насером Буритой, которая состоялась в Рабате. Он также отметил, что между партнерами существует ряд областей, которые требуют особого внимания, среди них контроль за миграционным потоком. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Глава МИД Испании подчеркнул, что двусторонние отношения между Испанией и Марокко являются вопросом подлинно стратегического и глобального партнерства. Боррель указал, что финансовая помощь, которую ЕС оказывает Марокко, явно недостаточна для решения проблемы нелегальной миграции, отметив, что Испания не раз призывала государства Европейского Союза поддержать Марокко в борьбе с увеличением потока мигрантов, особенно после того, как миграционные потоки переместились с востока на запад Средиземноморья.