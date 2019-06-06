Зимбабве и ЕС намерены преодолеть противоречия во взаимоотношениях – СМИ

Хараре, , 13:43 — REGNUM Представители Зимбабве и Евросоюза в среду, 5 июня, начали политические переговоры по вопросу преодоления враждебности во взаимоотношениях. Стороны намерены «открыть новую страницу» в двусторонних отношениях и преодолеть наследие эпохи Роберта Мугабе, передает информационное агентство Reuters.

Улучшение взаимоотношений позволит Зимбабве напрямую получать финансовую помощь из Евросоюза, сообщает издание.

В течение четырех десятилетий нахождения у власти вплоть до 2017 года Мугабе обвинял европейских «колониалистов» во всех проблемах Зимбабве и критиковал санкции ЕС и США из-за нарушений прав человека и избирательного права.

ЕС наложил санкции только на Мугабе, его жену и государственного производителя оружия, однако прямое финансирование нового правительства при вступлении в полномочия президента Роберта Мнангагвы так и не было восстановлено. В настоящее время Евросоюз предпочитает оказывать Зимбабве помощь путем финансирования местных благотворительных организаций и агентств ООН.

Из-за тяжелой экономической ситуации президент Мнангагва одним из основных приоритетов выдвинул улучшение взаимоотношений с западом и международными финансовыми организациями. Президент намерен добиться поступления финансовой помощи напрямую в бюджет страны.

На открытии переговоров в Хараре глава делегации ЕС Тимо Олкконен заявил, что стороны обсудят экономическое развитие, торговлю, инвестиции, права, законы и эффективное государственное управление.