В ФРГ прошли обыски в домах авторов разжигающих рознь комментариев

Берлин, , 13:31 — REGNUM Полиция Германии провела обыски в домах людей, оставляющих в глобальной сети угрожающие комментарии в адрес мигрантов и разжигающие межэтническую ненависть публикации. 38 полицейских операций прошли одновременно в 13 федеральных землях Германии, передает немецкий канал n-tv 6 июня.

Генеральная прокуратура Кобленца (Рейнланд-Пфальц) обыскала дома 12 обвиняемых в возрасте от 45 до 68 лет. Они были участниками и администраторами Facebook-сообществ «Наша Германия, патриотическая и свободная» и «Патриоты». Эти люди находятся под следствием по подозрению в разжигании ненависти, подстрекательстве к уголовным преступлениям и использовании запрещенной символики. В качестве примера прокуратура приводит комментарий, автор которого рекомендует проводить политику воссоединения семей беженцев в газовых камерах. Администраторы сообществ также несут ответственность за неудаление подобных публикаций.

Общенациональный день мер по борьбе с разжиганием ненависти был введен в Германии в 2017 году. По данным уголовной полиции ФРГ, тогда за год было зарегистрировано 2270 подобных преступлений в сети. В 2018 году их число сократилось до 1472. Три четверти этих правонарушений совершают сторонники крайне правых взглядов.