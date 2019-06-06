В Кремле считают успешной практику назначения губернаторами выходцев из ФСО

Москва, , 13:29 — REGNUM В Белом доме посчитали успешным опыт назначения на посты глав регионов выходцев из Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом 6 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам.

Журналисты напомнили Пескову, что ушедший в отставку с поста губернатора Астраханской области Сергей Морозов — это уже второй глава региона, который до этого работал в личной охране главы государства. В ответ на вопрос журналистов о том, не считают ли в Кремле «неудачным» опыт назначения на пост губернатора в регионах людей из ФСО, Песков ответил, что не согласен с таким выводом.

«Нет, наоборот: этот опыт считают успешным», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что Морозов ушел в отставку по семейным обстоятельствам, по собственной просьбе.

«Он продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства», — сказал Песков.

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