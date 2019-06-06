Индийские коммунисты признали поражение на всеобщих парламентских выборах

Нью-Дели, , 13:35 — REGNUM Генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (марксистской), или КПИ (м), Ситарам Йечури признал поражение на всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В ходе пресс-конференции Ситарам Йечури подчеркнул, что прошедшие всеобщие парламентские выборы стали поражением не только для КПИ (м), но и для всего левого движения Индии. По словам лидера коммунистов, консолидация ультраправых сил не является уникальным явлением: подобное явление можно наблюдать по всему миру. Ситарам Йечури заявил, что ввиду сокрушительного поражения КПИ (м) на парламентских выборах, в том числе в своих избирательных «вотчинах» — Керале, Трипуре и Западной Бенгалии, партийному руководству предстоит провести «серьезную переоценку своих целей».

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборах, на которых победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. БДП традиционно выступает в поддержку «индусского национализма». На прошедших выборах КПИ (м) потерпела сокрушительное поражение, победив лишь в трех из 65 избирательных округов, в которых кандидаты от индийских марксистов боролись за победу. Примечательно, что на выборах в штате Керала, где коммунисты традиционно находятся у власти, КПИ (м) смогла получить лишь одно место из 20.