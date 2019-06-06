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Социалисты Индии: союз с неприкасаемыми на выборах – неудачный эксперимент

Политика

На прошедших парламентских выборах альянсу социалистов и партии неприкасаемых удалось победить лишь в 15 избирательных округах

Нью-Дели, 6 июня 2019, 14:32 — REGNUM  Лидер индийской Социалистической партии («Самаджвади парти», СП) Акхилеш Ядав назвал альянс с партией неприкасаемых «Бахуджан самадж парти» (БСП) на прошедших парламентских выборах «неудавшимся научным экспериментом». Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В ходе пресс-конференции Акхилеш Ядав заявил, что на грядущих выборах в законодательное собрание штата Уттар-Прадеш «Самаджвади парти» выступит «сама по себе». По словам лидера индийских социалистов, стратегия участия в предвыборной гонке в союзе с партией неприкасаемых «Бахуджан самадж парти» «доказала свою несостоятельность». Тем не менее, Акхилеш Ядав подчеркнул: «Несмотря на все неудачи, я испытываю безграничное уважение к лидеру БСП Маявати и благодарен ей за поддержку».

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборах, на которых победу одержала правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП). Альянсу БСП-СП удалось победить на выборах лишь в 15 избирательных округах.

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Зарубежная хроника
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