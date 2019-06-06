Глава штаба СВ Пакистана отметил праздник Ид-аль Фитр с солдатами в Кашмире

Исламабад, , 14:12 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва прибыл на Линию контроля в Кашмире, чтобы отметить праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) с рядовыми и офицерами.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, Камар Джавед Баджва разговелся с военнослужащими, завершив пост в священный для мусульман месяц Рамадан. На мероприятии по этому случаю глава пакистанских военных заявил, что все военнослужащие должны помнить, что их первая семья — это Пакистан, а вторая — та, которая ждет дома.

Генерал Камар Джавед Баджва также отметил, что сокращение оборонного бюджета, на которое согласились военные в новом финансовом году, не скажется на защищенности страны. По словам генерала, отказ от традиционного повышения жалования не коснется рядового состава, «опоры вооруженных сил».