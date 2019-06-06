Кремль ведёт подготовку к встрече Путина с папой Римским

Москва, , 13:21 — REGNUM В администрации президента РФ ведутся приготовления к предстоящей через месяц встречи российского лидера Владимира Путина с папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом сегодня, 6 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля уточнил, что встреча намечена на 4 июля.

«Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы», — сказал Песков.

При этом, по его словам, визит понтифика в Россию пока не обсуждается.

Напомним, ранее стало известно, что папа Римский Франциск примет Владимира Путина в Ватикане 4 июля. Основными темами переговоров станут текущая напряженная ситуация в Церкви, на Украине и Ближнем Востоке. Предположительно, стороны обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков. Их обвиняют в том, что они препятствуют католическо-православным отношениям и содействуют расколу в православном мире, который сложился после выдачи томоса об автокефалии новосозданной Православной церкви Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, последняя (вторая по счёт) встреча президент РФ Владимира Путина с папой Римским Франциском состоялась в июне 2015 года в ходе визита российского лидера в Ватикан. В ходе обстоятельной беседы, продолжавшейся более часа, стороны обсудили текущую ситуацию в мировых делах, в том числе кризис на Украине.

В декабре 2016 года состоялся телефонный разговор Путина с понтификом. Глава государства тепло папу Римского с 80-летним юбилеем, отметил его большой личный вклад в укрепление отношений между Россией и Ватиканом, которые, по его словам, вышли на качественно новый уровень.