Громкое дело бывшего вице-мэра Оренбурга рассмотрят в особом порядке

Оренбург, , 13:29 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга сегодня, 6 июня, назначил дату начала рассмотрения громкого уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного чиновника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде, рассмотрение дела, фигурантом которого является экс-заместитель главы города Геннадий Борисов, начнется 18 июня, процесс будет проходить в особом порядке, то есть без допроса свидетелей.

Также 6 июня судья продлил срок домашнего ареста Геннадию Борисову до 27 августа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе в особо крупном размере». Экс-чиновник задержан летом 2018 года. При задержании в его автомобиле обнаружили 2 млн рублей. По данным силовиков, деньги были получена от главы фирмы и полагались за общее покровительство в сфере строительства.

10 августа Борисова заключили под стражу, а 28 августа перевели под домашний арест. Как сообщили в СУ СКР по региону, на начальном этапе расследования уголовного с Борисов заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью, дал стабильные признательные показания, изобличающие как его самого, так и иных должностных лиц администрации города Оренбурга в совершении преступлений.

Стоит отметить, в Ленинском районном суде Оренбурга примерно в одно время параллельно рассматривались два громких коррупционных дела — в отношении Борисова и его экс-начальника Евгения Арапова. В отношении бывшего мэра решают вопрос о мере пресечения. Он обвиняется в крупном взяточничестве и незаконной предпринимательской деятельности.