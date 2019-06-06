Депутат Рады: «Импичмент – это политическая воля, оцененная в 338 голосов»

Киев, , 13:16 — REGNUM Законопроект №1098 «О Временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» позволит упорядочить работу ВСК. Об этом 6 июня заявил в кулуарах парламента депутат от фракции Блок Петра Порошенко глава временной следственной комиссии парламента по хищениям в оборонном секторе Иван Винник.

«Сегодняшнее решение Рады касается функционала временной следственной комиссии, которая предусмотрена статьей 112 Конституции, как рабочий орган парламента во время проведения процедуры импичмента президента. В законопроекте Зеленского об импичменте более широкое толкование в законодательном поле норм ст.122 Конституции об импичменте… Механизм больше упорядочивается, чтобы не было разных толкований относительно того, что такое кворум, большинство в ВСК, как принимаются решения, как они стенографируются, полномочия секретаря комиссии. У нас было много пробелов», — сказал Винник.

При этом он напомнил, что по Конституции Украины для объявления импичмента президенту нужно собрать 338 голов в Раде.

«Я придерживаюсь мысли, что импичмент — это вопрос политической воли, которая оценивается в 338 голосов парламента. Если в парламенте есть 338 голосов, никаких специальных уточнений в виде законодательных актов не понадобится. Тогда парламент сможет самостоятельно реализовать отставку президента с должности в порядке импичмента. 338 голосов — ключевой фактор», — добавил Винник.

При этом он уточнил, что у ВСК не будет полноценных полномочий вести досудебное расследование или оперативно-розыскную деятельность.

«Понятно, что этого не произошло и не могло произойти… Это дополнение к действующему Регламенту, которое касалось тех пробелов, которые сейчас существуют в части функционирование ВСК. Я как глава временной следственной комиссии, который год проработал на этой должности, могу отметить, что некоторые вопросы нам не удалось решить из-за отсутствия полномочий. К примеру, мы предлагали рассекретить целый ряд документов. Служба безопасности Украины не приняла соответствующие меры», — рассказал Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня парламент Украины принял во втором чтении и в целом законопроект №1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины». В законе отмечено, что специальная временная следственная комиссия Рады — коллегиальный временный орган парламента, который образуется в составе народных депутатов Украины, специального прокурора и специальных следователей. Задача ВСК — «проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов Украины».

При этом специальная следственная комиссия при наличии соответствующих оснований «готовит и принимает заключение об обвинении президента Украины с учетом требований к обвинительному заключению, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины».