Пакистанские военные: репортаж BBC о нарушениях прав человека – ложь

Исламабад, , 13:34 — REGNUM Начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что репортаж BBC от 2 июня «Раскрывая тайные нарушения прав человека в Пакистане» — это «ложь и нарушение правил журналистской этики».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, репортаж об убийствах, якобы совершенных пакистанскими военными в Северном Вазиристане в 2014, по словам Асифа Гафура «основывался на недостоверных источниках и слухах». Как отметил официальный представитель военных, британские журналисты отказались сотрудничать с ними в процессе подготовки репортажа, однако провели собственное «расследование», искажая факты и занимаясь домыслами. Более того, имеющиеся у журналистов факты были вырваны из контекста проходившей на тот момент в регионе контртеррористичсекой операции, — подытожил генерал-майор.

Представитель военных также отметил, что «народ Пакистана уже сталкивался с такими фейками», и пообещал, что последует «формальное разбирательство» с руководством BBC.