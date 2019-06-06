МИД Пакистана: стороны афганского конфликта должны вести переговоры

Исламабад, , 13:18 — REGNUM Министерство иностранных дел Пакистана призвало все стороны афганского конфликта «использовать момент» и сесть за стол переговоров.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, внешнеполитическое ведомство Пакистана выступает в качестве одного из организаторов мирного процесса в Афганистане. Залмай Халилзад, спецпредставитель США по примирению в Афганистане, прибыл в Исламабад в рамках своего 16-дневного турне, во время которого он должен еще раз встретиться с представителями афганского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Халилзад также высказался в «Твиттере», высоко оценив встречу премьер-министра Пакистана Имрана Хана и президента Афганистана Ашрафа Гани на полях саммита Организации Исламского Сотрудничества в Мекке (Саудовская Аравия).

Напомним, что представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые отказываются вести организованные США переговоры с официальным Кабулом, ранее встретились с рядом афганских политиков в Москве. Встреча была организована МИД России.