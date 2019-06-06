Зеленского критикуют за идеи референдума о НАТО и перемирии в Донбассе

Киев, , 13:10 — REGNUM Украинский депутат, лидер парламентской фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко подверг жесткой критике готовность Киева провести референдум о вступлении в НАТО и обязать украинских солдат «не стрелять в ответ» в Донбассе. Соответствующее заявление Ляшко сделал 6 июня, выступая с парламентской трибуны.

«Кроме абсолютно идиотского предложения, которое вчера прозвучало в Минске, не стрелять в ответ, когда обстреливают наших военных, Зеленский предлагает еще одно гениальное предложение — проведение референдума о членстве Украины в НАТО. Я рекомендую Зеленскому вместо того, чтобы проводить ревизию конституции, исполнять её. Парламент проголосовал и определил курс Украины на членство в НАТО и ЕС. Задача президента как гаранта конституции — выполнять конституцию, а не делать ревизию», — считает Ляшко.

По его словам, членство в НАТО обеспечит безопасность Украины и защитит жизни украинских военнослужащих.

«Тем более, что сегодня в НАТО нас не берут, потому что нет необходимого уровня развития и подготовки. Поэтому нужно выполнять нормативы, которые позволят Украине как можно быстрее стать членом НАТО, защитить свою безопасность и жизни военнослужащих вместо ревизии конституции», — добавил Ляшко.

Кроме того, депутат потребовал, чтобы президент Зеленский провел референдум о вводе рынка земли.

«Вместо этого я требую, чтобы Зеленский провел референдум о судьбе украинской земли. Команда Зеленского хочет продать землю иностранцам. Они подготовили соответствующий проект закона о рынке земли. Это будет один из первых законов, которые планирует рассмотреть парламент нового созыва», — подытожил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля глава украинской делегации на переговорах в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» норму «не стрелять в ответ».

Напомним, 5 июня президент Владимир Зеленский заявил о необходимости вынести на всеукраинский референдум вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, сначала «нужно объяснить украинцам, что Альянс — это не страшно».