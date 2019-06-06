Четверг, 6 Июня 2019 года
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Верховная рада вновь проигнорировала законопроект Зеленского

Политика

На этот раз Рада не включила в повестку дня проект закона о незаконном обогащении

Киев, 6 июня 2019, 13:08 — REGNUM  Верховная рада Украины отказалась включить в повестку дня законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении, сообщает 6 июня телеканал «112 Украина».

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 205 депутатов, тогда как необходимо минимум 226 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Верховная рада не включила в повестку дня законопроект об импичменте главы государства, который был предложен президентом.

Сам Зеленский заявил, что его администрация за последние две недели подала в Раду десять законопроектов, однако ничего принято не было.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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