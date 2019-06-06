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КСУ не сможет отменить указ Зеленского о роспуске Рады — эксперт

Политика

Порошенко рассчитывает получить депутатскую неприкосновенность, чтобы избежать уголовного и криминального преследования со стороны юриста Андрея Портнова, добавил эксперт

Киев, 6 июня 2019, 13:04 — REGNUM  Конституционный суд Украины (КСУ) не сможет отменить указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, поскольку вопрос наличия или отсутствия коалиции не регулируется ни Конституцией, ни законодательством. Об этом 5 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Михаил Погребинский.

Он напомнил, что ранее вопрос наличия коалиции в парламенте регламентировался положением регламента работы Верховной рады, которое депутаты сами и отменили.

«Вопрос существования или не существования коалиции не регулируется украинским законодательством — ни Конституцией, ни законодательством… Раньше в Регламенте работы Верховной рады было положение, в котором этот вопрос был четко прописан, но его выбросили. Это выгодно, потому что можно дурить людей и говорить: «Коалиция есть, коалиции нет». Вердикт Конституционного суда будет такой: «Поскольку этот вопрос не регулируется, то мы не можем принять решение и отменить указ президента, гуляйте ребята». Кампания уже началась, они все гуляют, в Верховной раде никого нет. Будут выборы», — заверил Погребинский.

По его словам, экс-президент Петр Порошенко рассчитывает получить депутатскую неприкосновенность, чтобы избежать уголовного и криминального преследования со стороны юриста Андрея Портнова.

«У Петра Алексеевича Порошенко такой рейтинг, что он может рассчитывать попасть в этот состав парламента. Надеюсь, он (рейтинг) упадет за оставшиеся полтора месяца… Он хочет на этом рейтинге проскочить со своими людьми в Верховную раду, получить значок, чтобы его не догоняли Портнов и другие», — добавил Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня КСУ решил рассмотреть указ президента Зеленского о досрочном роспуске парламента по ускоренной процедуре 11 июня. 23 мая вступил в силу указ президента Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов 21 июля.

В свою очередь, депутаты «Народного фронта» обжаловали указ президента о роспуске Верховной рады в Верховном суде и Конституционном суде.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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