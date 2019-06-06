Чижов о проекте «Северный поток — 2»: «Предельно политизирован»

Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Оппоненты Российской Федерации политизировали проект газопровода «Северный поток — 2», который будет проложен по дну Балтийского моря от РФ до Германии. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, отвечая на вопрос о шансах России за счет бизнеса и бизнес-интересов решить в свою пользу вопрос с «Северным потоком-2».

«С помощью бизнеса да, — сказал Чижов в интервью телеканалу «Россия-24». — За счет бизнеса — нет».

По его словам, газопровод «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, однако вопрос о реализации проекта «предельно политизирован» нашими оппонентами.

Как сообщало ИА REGNUM, против реализации проекта «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, активно выступают Украина и США. Так, Киев опасается потерять доходы от транзита российского топлива, а Вашингтон пытается навязать странам ЕС свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ.

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