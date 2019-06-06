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Встреча Путина с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ не планируется

Политика

«На полях, в коридорах ПМЭФ какие-то встречи состояться могут»

Встреча Путина с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ не планируется
Иллюстрация: EneasMx
Тарек Эль-Айссами

Москва, 6 июня 2019, 12:57 — REGNUM  Встреча президента России Владимира Путина и вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Аиссамина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не планируется, заявил 6 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отдельно встречи сейчас не планируется», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, на форум прибывает много зарубежных гостей, в том числе и высокопоставленных, поэтому даже при всем желании Путин не смог бы встретиться с ними по отдельности.

Однако Песков не исключил, что «на полях, в коридорах ПМЭФ какие-то встречи состояться могут».

Как сообщало ИА REGNUM, деловые мероприятия первого дня ПМЭФ начались в Санкт-Петербурге 6 июня. Одно из главных экономических мероприятий года проходит под девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Форум продлится до 8 июня.

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