Четверг, 6 Июня 2019 года
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Вице-премьер Украины прокомментировала идею снятия блокады с Донбасса

Политика

Ранее с таким предложением выступил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма

Киев, 6 июня 2019, 12:43 — REGNUM  Снятие блокады с Донецкой и Луганской народных республик противоречит интересам Киева, заявила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала «Прямой».

"Я думаю, что снятие блокады (с Донбасса) противоречит интересам Украины», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снять экономическую блокаду с Донбасса и запретить обстреливать территорию народных республик даже «в ответ».

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