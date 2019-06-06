Пресс-секретаря Порошенко допросят по делу о пропавших стульях — Портнов

Киев, , 12:45 — REGNUM Пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о пропаже стульев, серверов и других ценностей из администрации президента Украины, заявил 6 июня юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.

«На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуативной комнаты СНБО пропали вещи, в частности сервера, на которых могла храниться секретная информация. По факту заявления правоохранители открыли уголовное дело.

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