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Пресс-секретаря Порошенко допросят по делу о пропавших стульях — Портнов

Политика

Количество стульев, исчезнувших из администрации президента Украины, не уточняется

Пресс-секретаря Порошенко допросят по делу о пропавших стульях — Портнов
Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР
Что «хо-хо»? Где второй стул?

Киев, 6 июня 2019, 12:45 — REGNUM  Пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о пропаже стульев, серверов и других ценностей из администрации президента Украины, заявил 6 июня юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.

«На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуативной комнаты СНБО пропали вещи, в частности сервера, на которых могла храниться секретная информация. По факту заявления правоохранители открыли уголовное дело.

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Политическая жизнь Украины
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