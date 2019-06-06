Посольство Индонезии в Испании провело мероприятие по случаю Лебарана

Мадрид, , 12:36 — REGNUM Около 200 граждан Индонезии и иностранцев из сообщества «Друзья Индонезии» посетили мероприятие в посольстве Индонезии в Мадриде по случаю празднования Лебарана, дня окончания поста у мусульман, где гости смогли отведать типичные индонезийские блюда, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что индонезийское блюдо сатэ оказалось самым любимым среди иностранцев в Испании.

Представитель социально-культурного отдела посольства Индонезии в Мадриде Тути Дитьяванти заявила, что одно это блюдо уже было хорошо известно в международном сообществе. Несмотря на это, иностранные гости с удовольствием попробовали другие поданные блюда.

«Обычно иностранные гости признают, что индонезийская кухня богата специями и травами», — отметила Тути Дитьяванти.

Сатэ — этожареное на углях мясо, нанизанное на небольшие деревянные шпажки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр туризма Индонезии Ариф Яхья посетил три индонезийских ресторана в Париже и остался очень доволен.

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