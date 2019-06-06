Лавров встретился с главой продовольственной программы ООН на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров и исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили круг вопросов двусторонней повестки дня, — говорится в сообщении. — Состоялся обмен мнениями о текущей гуманитарной ситуации в мире, в частности в Йемене, Венесуэле, Сирии, КНДР.

Как передавало ИА REGNUM, деловые мероприятия первого дня ПМЭФ начались в Санкт-Петербурге 6 июня. Одно из главных экономических мероприятий года проходит под девизом «Формируя повестку устойчивого развития».

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