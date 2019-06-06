Протестующие отказались от переговоров с властями Судана – СМИ

Хартум, , 12:08 — REGNUM Оппозиция Судана отказалась от возобновления переговоров, предложенного 5 июня главой переходного военного совета. Демонстранты уверены, что из-за жестокого подавления протестов властям нельзя доверять, передает BBC Africa.

«Народ Судана не готов к переговорам», — заявил пресс-секретарь лидирующей партии оппозиции «Ассоциация профессионалов Судана» Амджад Фарид.

«Жители Судана не хотят переговоров с переходным военным советом, убивающим людей, перед переговорами мы требуем осуществления правосудия», — добавил Фарид в интервью журналистам AFP.

Кроме того, недовольство протестующих вызывает то, что власти признают лишь 46 погибших в результате разгона демонстрации. Медицинские источники, связанные с оппозицией, в свою очередь, говорят минимум о 100 погибших.

Жители Хартума рассказали ВВС, что живут в страхе. Они уверены, что погибших намного больше, чем было заявлено. Врачи боятся выходить на работу, сообщает издание. В стране был отключен интернет.

Исполнительный глава военного совета одобрил подавление протестов отметив, что в ряды протестующих внедрились преступники и наркоторговцы.

Многочисленные доклады из Хартума сообщают, что военизированные подразделения, известные как Силы оперативной поддержки (RSF) патрулируют опустевшие улицы Судана и целятся в местных жителей. Подразделения RSF известны своей жестокостью во время подавления конфликта в Дарфуре на западе Судана в 2003 году.

Напомним, что Судан находится под властью переходного военного совета после смещения президента Омара аль-Башира 11 апреля 2019 года. Несмотря на то, что протестующие добились отставки президента, находившегося у власти в течение 30 лет, они продолжили демонстрации, требуя установления гражданского правительства. В понедельник, 3 июня, вооруженные силы военного совета разбили лагерь протестующих.