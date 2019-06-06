В МИД отреагировали на окончание следствия по хищению в Израиле

Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Российский МИД давно ждал, пока окончится следствие по делу о хищении средств дипмиссии в Израиле. Об этом замглавы МИД Михаил Богданов рассказал 6 июня журналистам на полях Петербургского международного форума.

Богданов отметил, что знал об открытии уголовного дела. Этой истории много лет, внешнеполитическое ведомство давно ожидает завершения расследования, суда и приговора, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня стало о передаче в Генеральную прокуратуру РФ материалов дела о хищении средств со счетов российского посольства в Израиле в 2012—2014 годах. Ведомство должно утвердить обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера посольства Анны Журавлевой, сотрудници дипмиссии Анны Сидоровой и сотрудницы ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось. Следствие установило, что Журавлева вместе с Сидоровой и Лось похитили с валютных счетов дипмиссии средства, составившие 49 млн в рублёвом эквиваленте.

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