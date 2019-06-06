Медиахолдинг мэрии Екатеринбурга прошёл первый заслон депутатов

Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM Траты на медиахолдинг администраии Екатеринбурга одобрили члены бюджетной комиссия гордумы. Теперь вопрос вынесут на решение всей думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Расходы были включены в проект корректировки бюджета, представленный на суд комиссии. На медиахолдинг «Город» там прописаны 37,6 млн рублей.

По словам вице-мэра Екатеринбурга Екатерины Кузёмки, цель создаваемой медиаструктуры — улучшить коммуникацию с жителями города. В холдинге будут представлены несколько сайтов и газет, а также видеопроизводственная студия.

Вопрос вызвал вопросы ряда депутатов, предлагавших потратить выделяемые деньги на социальные нужды. Однако комиссия приняла решение одобрить правки в бюджет.

Напомним, о создании своего медиахолдинга в мэрии заявили в январе 2019 года. Вместе с тем администрация разорвала контракты с газетой «Вечерний Екатеринбург» и 41-м каналом.

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