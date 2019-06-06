Резолюцию о Грузии поддержали стали 44 страны ООН

Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Генассамблея ООН 4 июня, в рамках 73-ей сессии, приняла очередную резолюцию под названием «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона, Грузия», соспонсорами которой на этот раз стали 44 страны-члена ООН. Об этом сообщает МИД Грузии.

По информации министерства, основным автором резолюции, которую Генассамблея ООН ежегодно утверждает начиная с 2008 года с целью защиты фундаментальных прав беженцев, является Грузия. Но в этом году странам организации впервые была предоставлена возможность стать соавторами этого документа. Такой возможностью и воспользовались 44 страны ООН, благодаря чему на нынешней сессии документ был представлен от имени 45 стран.

В резолюции традиционно осуждаются осуществление демографических изменений в «оккупированных регионах Грузии» насильственным путем, подтверждается право беженцев на достойное и безопасное возвращение в собственные дома, подчеркивается необходимость уважения и защиты их права собственности. Также отмечается важность обеспечения условий для беспрепятственной гуманитарной деятельности на территории Абхазии и «Цхинвальского региона».

По оценке МИД Грузии, резолюция помимо гуманитарной имеет и практическую нагрузку, так как обязывает генсека ООН готовить ежегодный отчет о выполнении этого документа. Как заявил на сессии представивший резолюцию постпред Грузии в ООН Каха Имнадзе, в новейший отчет генсека вошли факты «трагической гибели» (закавычено самим МИД) грузинских беженцев после их задержания «оккупантскими силами», а именно факты гибели Отхозория, Татунашвили, Башарули и Кварацхелия.

МИД Грузии особо подчеркнул ту поддержку, которую выразили данной резолюции страны ГУАМ, в частности, Украина, а также США, Канада, Великобритания, страны Прибалтики, Чехия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Молдавия, Черногория, Нидерланды, Польша и Словакия.

Интересно, что на этот раз делегация Армении впервые проголосовала не против резолюции по беженцам в Грузии, а воздержалась. Армянские эксперты расценили этот факт как шаг навстречу нынешним грузинским властям и выразили надежду, что за ним последуют ответные шаги с грузинской стороны. В Тбилиси же на изменение позиции Армении особого внимания не обратили. В специальном заявлении МИД по принятой ООН резолюции об этом ничего не сказано.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, военные действия в которой, согласно заключению комиссии ЕС, а также официальным документам Совета Европы, начала грузинская сторона.