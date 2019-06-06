Снятие торговой блокады с Донбасса — это финансирование терроризма — ГПУ

Киев, , 12:05 — REGNUM Торговля между ДНР, ЛНР и Украиной возможна, если предприятия Донбасса будут зарегистрированы на территории Украины и заплатят налоги в украинский бюджет, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 6 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Идея снять экономическую блокаду означает легализацию уплаты налогов «террористическим образованиям» и перекладывание социальных и коммунальных расходов на украинский бюджет», — рассказал Луценко.

По его мнению, такая торговля подпадает под статью «Финансирование терроризма».

Напомним, представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса и запретить обстреливать его территорию даже «в ответ».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал запрет на ведение «ответного» огня боевиками ВСУ «путём к капитуляции».

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