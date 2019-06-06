Рейтинг влияния глав субъектов РФ в мае 2019 года

Дмитрий Орлов, , 11:53 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

Федеральная политика в отношении регионов в мае формировалась с акцентом на системной и комплексной работе по укреплению экономического единства страны.

Во-первых, сохраняется особое внимание руководства страны к пограничным территориям, обозначенным в Стратегии пространственного развития до 2025 года в качестве геостратегических. Так, президент предварительно поддержал начало разработки бизнес-плана для создания глубоководного порта в Янтарном (Калининградская область). Глава Минэкономразвития Максим Орешкин провел совещание по вопросам экономического развития Тывы. Было предварительно заявлено, что Минэкономразвития будет также курировать решение аналогичных задач для Республики Алтай и Карелии. Частью этой стратегии, очевидно, является совещание по развитию Астраханской области, прошедшее в этом субъекте под руководством Владимира Путина.

Хотя такая политика Кремля связана с курсом на развитие внешнеэкономических связей и международных транспортных коридоров (например, в ходе совещания по развитию Астраханской области, естественно, упоминался МТК «Север-Юг»), не менее значимой задачей, которую ставят перед собой федеральные власти, является создание дополнительных оснований для укрепления единства страны в экономической и управленческой сферах. Такой интерес центра к геостратегическим приграничным территориям означает и более жесткий контроль (как за реализацией проектов, так и за ситуацией в этих регионах в целом), и более высокий уровень ожиданий от руководства субъектов со стороны прессы и общественности. Например, даже сдержанная публичная критика президентом ситуации в Астраханской области была воспринята многими наблюдателями как источник серьезных рисков для руководства региона (с замечаниями главы государства ряд экспертов связывали, например, отставку руководителя администрации главы региона Каната Шантимирова).

Во-вторых, с задачей укрепления экономического единства страны связано внимание центра к развитию сельских территорий. Совещание по этой теме под руководством Дмитрия Медведева с участием вице-премьера Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева состоялось в мае в Воронеже. 4 июня глава правительства заявил, что госпрограмма на период до 2025 года, подготовленная Минсельхозом РФ, официально утверждена. Характерно, что особый интерес к этой теме проявило и руководство «Единой России» — секретарь Генсовета партии Андрей Турчак призвал придать госпрограмме статус национального проекта. «Единая Россия» заявляет о формировании под своей эгидой канала прямой коммуникации между центром и сельскими территориями (а значит, и контроля за реализацией соответствующих планов на местах), что особенно важно, учитывая объемы финансирования, которые будут направлены на реализацию госпрограммы. При этом руководство правительства дает понять, что считает каналы коммуникации и контроля под эгидой «Единой России» весьма эффективными — отсюда проведение практически одновременно тематического совещания под руководством премьера и Форума сельских депутатов, организованного партией. Учитывая, что параллельно партия ведет работу по контролю за реализацией национальных проектов, усиливается контрольная и коммуникативная функция «Единой России», расширяется ее влияния в том числе на региональную политику. На этом фоне выдвижение 11 из 18 глав регионов и врио губернаторов, выходящих на выборы в 2019 году, от этой «Единой России» (вопреки прогнозам о тотальном дистанцировании этих руководителей от партии) является логичным шагом, как и сохранение интереса представителей элит в регионах к проводимым ею праймериз.

В-третьих, в мае ярко проявилась социальная составляющая региональной политики Кремля. Показательно, что одним из крупных мероприятий начала месяца с участием Владимира Путина стало заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором заметное внимание было уделено социальной сфере. Серьезные вопросы к темпам реализации нацпроектов, поставленные президентом, могут свидетельствовать о том, что значимость проведения эффективной социальной политики как важного критерия оценки работы губернаторов также может возрасти. До сих пор в политике губернаторов-«технократов» в целом ряде случаев можно было наблюдать следующую тенденцию: на первых этапах после вступления в должность они уделяли приоритетное внимание решению чисто экономических вопросов и внедрению более эффективных управленческих практик в своих регионах, а затем возрастало их внимание к собственно социальной политике. Но на фоне приоритетов, обозначенных Владимиром Путиным, вполне вероятно, что роль социальной составляющей проводимого курса уже на первых этапах работы таких губернаторов будет возрастать.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

К концу мая 2019 года завершился знаковый этап трансформации системы власти в регионах, в которых в марте были назначены новые врио губернаторов. Как правило, примерно через два месяца после назначения новых руководителей субъектов достаточно ярко проявляется их стиль в политике и кадровой работе. Кадровая политика новых врио губернаторов в первые два месяца после назначения проводится преимущественно по двум основным сценариям.

Первый — курс на максимально быструю кадровую перезагрузку с привлечением кадров, заметная часть которых построила карьеру в федеральных органах власти или даже являются внешними по отношению к региону. Подобный подход демонстрирует врио главы Калмыкии Бату Хасиков. Например, назначенный им глава правительства региона Юрий Зайцев — уроженец Московской области, ранее работавший гендиректором «МРСК Северного Кавказа»; министр по земельным и имущественным отношениям Анджа Тачиев более 10 лет проработал в Росимуществе, а ранее — в Росреестре. Такой кадровый подход вписывается в федеральные тренды, но может привести к интенсификации информационных атак против нового руководителя — и действительно, критика в адрес Бату Хасикова как в ряде региональных, так и в федеральных СМИ стала усиливаться. При таком сценарии у нового руководителя ограничено пространство для маневра. В условиях избирательной кампании нужен либо высокий стартовый рейтинг, дающий запас прочности, либо быстрые осязаемые результаты новой команды (как при решении острых социально-экономических проблем внутри региона, так и при лоббировании его интересов в федеральном центре).

Близкий подход продемонстрировал врио главы Мурманской области Андрей Чибис — знаковые отставки в правительстве региона состоялись еще в марте 2019 года, вскоре после его назначения (в числе первых оставили свои должности глава областного Минздрава Валерий Перетрухин и первый вице-губернатор Алексей Тюкавин). Ряд значимых должностей в команде губернатора заняли лица, строившие карьеру за пределами региона (как первый вице-губернатор Оксана Демченко или новый министр строительства и территориального развития региона Максим Рудь).

Более осторожный вариант этого сценария — кадровая политика врио главы Челябинской области Алексея Текслера. После его прихода состоялись отставки знаковых фигур, работавших в прошлой администрации (в частности, вице-губернаторов Руслана Гаттарова и Евгения Тефтелева) с привлечением в команду лиц с опытом работы в других регионах и в федеральных структурах (пример — назначение вице-губернатором Егора Ковальчука, начинавшего карьеру на Южном Урале, но затем работавшим в администрации ХМАО и в Минстрое).

Второй сценарий — осторожный кадровый подход при формировании правительства при стремлении консолидировать открытую к диалогу часть региональных элит. Это не исключает реализации запроса на перезагрузку системы власти (например, при формировании регионального парламента). Ярко выраженный пример такого сценария — кадровая стратегия врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина. На конец мая 2019 года он сохранил костяк правительства региона, сформировавшийся при его предшественнике (знаковым исключением стала отставка по собственному желанию первого вице-премьера Роберта Пальталлера). При этом инициатива врио главы республики по созданию Центра развития региона получила поддержку в том числе оппонентов его предшественника — например, экс-премьера Владимира Петрова, а итоги праймериз «Единой России» накануне выборов в Госсобрание-Эл Курултай говорят о курсе на заметную перезагрузку законодательной власти. Курс на перезагрузку исполнительной власти также был обозначен — в рамках проведения открытого конкурса управленческих кадров для формирования «Команды развития». Такой осторожный, но не консервативный подход дает врио главы региона серьезное пространство для маневра, позволяя сформировать широкую общественную и внутриэлитную коалицию.

Подход, по ряду аспектов близкий к этому сценарию, в апреле-мае 2019 года демонстрировал врио главы Оренбургской области Денис Паслер. В этот период проводилась осторожная кадровая политика на уровне регионального правительства при перестановках на муниципальном уровне, в том числе сопровождавшихся жесткой критикой со стороны нового руководителя Оренбуржья (показательна отставка мэра Орска Андрея Одинцова).

В целом внутриэлитные противоречия в регионах, куда пришли новые управленческие команды, заканчиваются по крайней мере временным компромиссом на период избирательной кампании. Предварительно можно ожидать, что в названых выше регионах в конце июня-июле 2019 года будет заметно снижение интенсивности информационных атак против врио губернаторов. В то же время чем интенсивнее была критика в отношении некоторых из этих руководителей в апреле-мае 2019 года, тем более заметной будет инерция выхода скептических материалов о них в течение лета.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Ключевыми тенденциями мая, коснувшимися представителей губернаторского корпуса, стали усиление позиций большинства врио глав регионов, а также руководителей регионов, выступивших с собственными инициативами по значимым социально-экономическим вопросам; работа федеральных ведомств по стимулированию экономического развития геостратегических территорий; антикоррупционная политика властей, а также протестные кампании в некоторых городах, получившие федеральный резонанс.

В мае продолжился восходящий тренд для большинства врио глав регионов. Укрепляются позиции врио главы Сахалинской области Валерия Лимаренко (перемещается с 32-го на 29-е место) — в ходе визита в регион вице-премьер РФ Юрий Трутнев напомнил о планах по строительству социальной инфраструктуры в центрах экономического роста данного субъекта РФ (на эти цели выделено около 78,9 млрд. рублей). Усиливается влияние врио главы Липецкой области Игоря Артамонова (с 34-го на 31-е место). Развивается восходящий тренд для врио губернатора Курской области Романа Старовойта (с 44-го на 37-е место), под эгидой которого в рамках «Мастерских проектов» были собраны предложения жителей по улучшению социально-экономической и инфраструктурной ситуации в регионе. Получают дополнительные политические очки врио главы Курганской области Вадим Шумков (с 48-го на 41-е место) и врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов (с 76-го на 71-е место), предпринявшие оперативные меры по оказанию помощи жителям территорий, пострадавшим от лесных пожаров. Укрепляются позиции врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера (с 53-го на 45-е место, переходит в группу с сильным влиянием), выступившего с инициативами в сфере перераспределения собираемых в регионе налогов, в том числе — о десятикратном увеличении отчислений земельного налога в пользу внутригородских районов областного центра. Усиливается влияние врио главы Мурманской области Андрея Чибиса (с 67-го на 62-е место) — правительство поддержало его предложение не распространять аукционный механизм на вылов рыбы. На таком решении настаивали рыбопромышленные предприятия региона. Укрепляются позиции врио главы Оренбургской области Дениса Паслера (с 68-го на 64-е место), объявившего о расширении условий для поддержки инвесторов, приходящих в регион. Развивается восходящий тренд для врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина (с 79-го на 69-е место) — создание им Центра развития региона получило поддержку ряда влиятельных фигур региональной политики, в том числе выступавших критиками предыдущего руководства региона. Усиливается влияние врио главы Калмыкии Быту Хасикова (с 83-го на 73-е место), в поддержку которого высказалось ряд влиятельных чиновников, связанных с республикой.

Дополнительные политические очки получают губернаторы, выступившие с собственными инициативами в социально-экономической сфере. Укрепляются позиции губернатора Приморского края Олега Кожемяко (с 8-го на 6-е место), предложившего обязать российские суда заходить для ремонта в российские порты. После позитивной оценки ситуации в Мордовии Владимиром Путиным, а также серии встреч главы республики с представителями крупного бизнеса (в том числе с президентом ВТБ Андреем Костиным) по поводу реализации инвестиционных проектов в регионе усиливается влияние Владимира Волкова (с 9-го на 7-е место). Получает дополнительные политические очки глава Белгородской области Евгений Савченко (с 21-го на 18-е место, переходит в группу с сильным влиянием), выступивший на Форуме сельских депутатов «Единой России» с рядом инициатив по развитию сельских территорий (в том числе по поводу введения дополнительных налогов на прибыль агрохолдингов).

Позитивные информационные поводы для губернаторов создает внимание к их регионам со стороны федерального руководства. Так, проявляется восходящий тренд для главы Дагестана Владимира Васильева (с 19-го на 15-е место) — после сообщений о том, что республика получит около 11 млрд. рублей из федерального бюджета на реализацию программы по снижению потерь электроэнергии. Дополнительные политические очки получает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (с 22-го на 17-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием), после встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым заявивший о подтверждении федерального софинансирования строительства мостов через реки Волхов и Свирь и ряде других проектов в сфере дорожного строительства.

Фактором риска для губернаторов остаются неудачные решения в работе с элитами, общественным мнением и медиа-повесткой. На фоне скептических оценок позиционирования врио главы Санкт-Петербурга накануне официального старта предвыборной кампании, а также ряда некоторых протестных акций в регионе (например, выступлений обманутых дольщиков) теряет политические очки Александр Беглов (с 6-го на 9-е место). После получившего негативный резонанс высказывания Антона Алиханова по поводу очередей в детсады («когда…кто-то не сможет попасть в детский сад по очереди, это не моя проблема, это ваша проблема») незначительно ослабевают позиции главы Калининградской области (с 13-го на 14-е место). При этом укрепляются позиции главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 14-го на 13-е место) — вероятно, после проведения «Прямой линии» с жителями и встречи с дольщиками Сургута.

Резонансные протестные кампании приводят к ослаблению влияния губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (после серии уличных акций против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурга он перемещается в рейтинге с 17-го на 27-е место, покидая группу с очень сильным влиянием) и главы Архангельской области Игоря Орлова (на фоне продолжающихся выступлений против создания полигона ТБО в Шиесе переходит с 69-го на 84-е место).

Значимым фактором региональной политики остаются антикоррупционные процессы на местах. Так, теряет политические очки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 16-го на 19-е место) — очевидно, после возбуждения уголовного дела против замминистра сельского хозяйства региона и его подчиненного за получение взятки. Негативным информационным поводом для руководства края стала и массовая драка между курдами и казаками в станице Бакинская.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в апреле Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей СемёновичМэр города Москва 1 1 8,29 Кадыров Рамзан АхматовичГлава Чеченской Республики 2 2 8,14 Минниханов Рустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан 3 3 8,00 Дюмин Алексей ГеннадьевичГубернатор Тульской области 4 4 7,57 Воробьев Андрей ЮрьевичГубернатор Московской области 5 5 7,29 Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Приморского края 6 8 7,04 Волков Владимир ДмитриевичГлава Республики Мордовия 7 9 6,83 Азаров Дмитрий ИгоревичГубернатор Самарской области 8 7 6,50 Беглов Александр ДмитриевичИ.о. губернатора города Санкт-Петербург 9 6 6,25 Никитин Глеб СергеевичГубернатор Нижегородской области 10 10 6,17 Моор Александр ВикторовичГубернатор Тюменской области 11 12 6,00 Усс Александр ВикторовичГубернатор Красноярского края 12 11 5,90 Комарова Наталья ВладимировнаГубернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 13 14 5,87 Алиханов Антон АндреевичГубернатор Калининградской области 14 13 5,83 Васильев Владимир АбдуалиевичГлава Республики Дагестан 15 19 5,80 Травников Андрей АлександровичГубернатор Новосибирской области 16 15 5,75 Дрозденко Александр ЮрьевичГубернатор Ленинградской области 17 22 5,71 Савченко Евгений СтепановичГубернатор Белгородской области 18 21 5,67 Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края 19 16 5,60 Бречалов Александр ВладимировичГлава Удмуртской республики 20 18 5,57 Сильное влияние Игнатьев Михаил ВасильевичГлава Чувашской Республики 21 26 5,50 Хабиров Радий ФаритовичИ.о. главы Республики Башкортостан 22 20 5,48 Никитин Андрей СергеевичГубернатор Новгородской области 23 25 5,44 Артюхов Дмитрий АндреевичГубернатор Ямало-Ненецкого АО 24 24 5,35 Аксёнов Сергей ВалерьевичГлава Республики Крым 25 23 5,32 Гусев Александр ВикторовичГубернатор Воронежской области 26 27 5,25 Куйвашев Евгений ВладимировичГубернатор Свердловской области 27 17 5,20 Радаев Валерий ВасильевичГубернатор Саратовской области 28 37 5,17 Лимаренко Валерий ИгоревичИ.о. губернатора Сахалинской области 29 32 5,14 Руденя Игорь МихайловичГубернатор Тверской области 30 28 5,10 Артамонов Игорь ГеоргиевичИ.о. главы администрации Липецкой области 31 34 5,05 Кувшинников Олег АлександровичГубернатор Вологодской области 32 31 5,00 Морозов Сергей Ивановичгубернатор Ульяновской области 33 36 4,96 Илюхин Владимир ИвановичГубернатор Камчатского края 34 29 4,92 Миронов Дмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области 35 35 4,90 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 36 30 4,87 Старовойт Роман ВладимировичИ.о. губернатора Курской области 37 44 4,85 Воскресенский Станислав СергеевичГубернатор Ивановской области 38 38 4,83 Евстифеев Александр АлександровичГлава Республики Марий Эл 39 52 4,79 Коков Казбек ВалерьевичИ.о. главы Кабардино-Балкарской Республики 40 39 4,75 Шумков Вадим МихайловичИ.о. губернатора Курганской области 41 48 4,71 Любимов Николай ВикторовичГубернатор Рязанской области 42 33 4,68 Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области 43 42 4,66 Носов Сергей КонстантиновичГубернатор Магаданской области 44 40 4,60 Текслер Алексей ЛеонидовичИ.о. губернатора Челябинской области 45 53 4,57 Бурков Александр ЛеонидовичГубернатор Омской области 46 43 4,55 Цивилёв Сергей ЕвгеньевичГубернатор Кемеровской области 47 41 4,52 Жвачкин Сергей АнатольевичГубернатор Томской области 48 47 4,50 Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области 49 49 4,48 Овсянников Дмитрий ВладимировичГубернатор города Севастополя 50 50 4,45 Среднее влияние Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 51 46 4,43 Бочаров Андрей ИвановичГубернатор Волгоградской области 52 54 4,40 Морозов Сергей ПетровичИ.о. губернатора Астраханской области 53 51 4,37 Ведерников Михаил ЮрьевичГубернатор Псковской области 54 45 4,33 Николаев Айсен СергеевичГлава Республики Саха (Якутия) 55 59 4,30 Владимиров Владимир ВладимировичГубернатор Ставропольского края 56 57 4,25 Васильев Игорь ВладимировичГубернатор Кировской области 57 61 4,22 Богомаз Александр ВасильевичГубернатор Брянской области 58 55 4,20 Цыбульский Александр ВитальевичГлава администрации Ненецкого АО 59 62 4,18 Парфенчиков Артур ОлеговичГлава Республики Карелия 60 63 4,14 Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области 61 60 4,10 Чибис Андрей ВладимировичИ.о. губернатора Мурманской области 62 67 4,07 Томенко Виктор ПетровичГубернатор Алтайского края 63 61 4,02 Паслер Денис ВладимировичИ.о. губернатора Оренбургской области 64 68 4,00 Кумпилов Мурат КаральбиевичГлава Республики Адыгея 65 66 3,95 Копин Роман ВалентиновичГубернатор Чукотского АО 66 56 3,88 Гапликов Сергей АнатольевичГлава Республики Коми 67 58 3,83 Клычков Андрей ЕвгеньевичГубернатор Орловской области 68 75 3,80 Хорохордин Олег ЛеонидовичИ.о. главы Республики Алтай 69 79 3,77 Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области 70 72 3,75 Осипов Александр МихайловичИ.о. губернатора Забайкальского края 71 76 3,70 Ситников Сергей КонстантиновичГубернатор Костромской области 72 65 3,66 Хасиков Бату СергеевичИ.о. главы Республики Калмыкия 73 83 3,62 Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области 74 77 3,59 Темрезов Рашид БориспиевичГлава Карачаево-Черкесской Республики 75 82 3,53 Евкуров Юнус-Бек БаматгиреевичГлава Республики Ингушетия 76 71 3,51 Сипягин Владимир ВладимировичГубернатор Владимирской области 77 71 3,46 Кара-оол Шолбан ВалерьевичПредседатель Правительства Республики Тыва 78 80 3,40 Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области 79 74 3,38 Битаров Вячеслав ЗелимхановичГлава Республики Северная Осетия-Алания 80 70 3,35 Фургал Сергей ИвановичГубернатор Хабаровского края 81 81 3,33 Коновалов Валентин ОлеговичПредседатель Правительства Республики Хакасия 82 78 3,25 Орлов Василий АлександровичГубернатор Амурской области 83 84 3,20 Орлов Игорь АнатольевичГубернатор Архангельской области 84 69 2,50 Цыденов Алексей СамбуевичГлава Республики Бурятия 85 85 2,44

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В мае 2019 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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