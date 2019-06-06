На выборах губернатора Челябинской области появился второй кандидат

Челябинск, , 11:52 — REGNUM В Челябинске на выборы губернатора региона выдвинулся второй кандидат. Андрей Аюпов собирается участвовать в качестве самовыдвиженца, сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

Аюпову 20 мая исполнилось 33 года. Он родился в селе Лейпциг Варненского района в семье инженеров. В настоящее время возглавляет одно из ООО.

Теперь ему предстоит собрать 13 169 подписей граждан и 266 подписей муниципальных депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора пройдут 8 сентября. 5 июня свою кандидатуру выдвинул врио главы области Алексей Текслер.