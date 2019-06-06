Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство

Политика

Александр Алексеенко освобождён от занимаемой должности с 6 июня

Барнаул, 6 июня 2019, 11:48 — REGNUM  Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко 6 июня освобождён от занимаемой должности. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Дугин.

Исполнять обязанности замглавы по городскому хозяйству будет один из заместителей главы администрации.

Добавим, 6 июня барнаульские массмедиа, ссылаясь на сообщения анонимных Telegram-каналов, сообщили о возможном задержании чиновника правоохранительными органами. Однако в мэрии эту информацию опровергли.

«Официальной информации о проведении каких-либо следственных или иных мероприятий силовыми структурами в отношении Александра Алексеенко в администрацию города не поступало», — говорится в сообщении на официальном сайте Барнаула.

Напомним, Александр Алексеенко был назначен замглавы администрации Барнаула в 2012 году.

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