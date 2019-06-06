Сечин назвал главного возмутителя спокойствия на энергорынке

Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Представители администрации США, политика которых направлена на слом «сформировавшихся рыночных взаимосвязей», являются главными возмутителями спокойствия на энергорынке. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы видим, что ее действия (администрации США) направлены … на устранение конкурентов любой ценой», — сказал Сечин.

По его словам, под ограничительные меры США, действия которых направлены на «переформатирование мирового экономического и политического пространства», попадают уже даже традиционные партнеры Вашингтона.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня в Санкт-Петербурге начались деловые мероприятия первого дня ПМЭФ, который продлится до 8 июня.

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