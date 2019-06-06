«За последние два месяца рейтинг Порошенко рухнул в три раза»

Киев, , 11:42 — REGNUM Украинские эксперты сегодня, 6 июня, обсуждают обнародованные накануне актуальные рейтинги политических сил в рамках избирательной кампании по досрочным выборам в Верховную раду, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что, согласно данным агентства «Рейтинг», лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия Владимира Зеленского «Слуга народа», которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер в парламент Украины следующего созыва «Оппозиционная платформа — За життя» (10,7%), «Европейская Солидарность» Петра Порошенко (7,8%), «Батькивщина» Тимошенко (6,9%) и партия «Голос» Вакарчука (5,6%).

Политолог Юрий Гаврилечко задался вопросом, какая из политических сил за последнее время максимально потеряла свои позиции.

«Как можно заметить, за почти полтора месяца после второго тура президентских выборов и почти два после первого наибольшие потери понесли БПП-Солидарность Петра Порошенко, который набрал 24,5% во втором туре, а рейтинг его политсилы сейчас 7,8%. То есть в относительном выражении падение поддержки на 200%, или в три раза. Далее, по ниспадающей, идет «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая в два раза снизила интерес к себе со стороны электората (с 13,4% до 6,9%) и «Слуга народа» Владимира Зеленского, набирающая на 40% меньше, чем ее лидер в президентской кампании (48,2% против почти 73,5%)», — констатирует эксперт.

Что же касается перспектив партии «Голос», Гаврилечко отмечает, что политическая сила певца Вакарчука уже «отъела» у порошенковской политсилы солидный кусок пирога и продолжает этот процесс.

«Ничего удивительного в этом нет. Кампания очень короткая, и любые метания политиков из стороны в сторону на ней сказываются очень сильно», — резюмирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные парламентские выборы должны состояться на Украине 21 июля. Вместе с тем накануне стало известно, что Конституционный суд Украины может отменить досрочные выборы. Суд будет рассматривать обращение народных депутатов в ускоренном режиме, дело принято к рассмотрению как безотлагательное. Первое заседание ВСУ по этому вопросу состоится 11 июня.