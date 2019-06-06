Не только в Крыму: Россия не должна помогать американскому «порядку»

Симферополь, , 11:34 — REGNUM У властей США нет никаких оснований апеллировать к международному праву, которое ими постоянно нарушается, а России не следует подыгрывать США в формировании их «порядка», который в действительности является созданием хаоса, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 6 июня, комментируя высказывания Сергея Лаврова.

Ранее министр иностранных дел России рассказал, что в апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри признал, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», но при этом предложил провести еще одно голосование, которое прошло бы «в соответствии с международным правом».

«Очень хорошо, что наш министр отреагировал на предложение американцев провести второй референдум в Крыму именно таким образом: отказом. Понятно, что это было не только его решение.

Некоторым, возможно, на первый взгляд покажется, что стоило бы согласиться, что результат нового голосования был бы таким же. И министр о нашем отказе легко говорит: мол, зачем людей второй раз «на какое-то голосование гонять». Всё, однако, не так просто, суть проблемы в существенных правовых деталях. Кто организовывал бы этот второй референдум? Американцы потребовали бы, чтобы его проводил Киев, полуостров наводнили бы бандеровцы, западные «наблюдатели» и прочая вредная публика, конфликтность резко возросла бы, произошли бы инциденты, референдум был бы отложен… Это только один из возможных и не самый плохой сценарий.

Итак, для американского «порядка» мы ничего делать не должны — это не порядок, а целенаправленная политика создания нужного им международного хаоса. Апелляции Вашингтона к «порядку» как выражению международного права тем более ничтожны: пусть сначала сами научатся его соблюдать.

«Всё произошло так, как хотел крымский народ», — правильно оценил ситуацию Джон Керри. Стоит добавить, что всё произошло так, как хотел весь народ нашей страны. И точка.

Но произошедшее — возвращение Крыма в Россию — ещё придётся не один год отстаивать», — отметил Михаил Демурин.