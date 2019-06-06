Националисты уже угрожают Зеленскому за идею снять блокаду с Донбасса

Киев, , 11:31 — REGNUM Внефракционный депутат, член националистической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаил Головко назвал «капитуляцией» готовность Киева снять экономическую блокаду с Донецка и Луганска. Соответствующее заявление Головко сделал 6 июня в эфире одного из украинских телеканалов.

«Вместе с тем, мы готовы возобновить разговор с Россией и возвращаться к минскому формату. Тут есть вопросы. Если будет снятие блокады с ОРДЛО — это, извиняюсь, капитуляция. Амнистия «террористов» и организация там выборов, чтобы Украина содержала оккупированный Донбасс за нас счет, это тоже капитуляция… Мы такие вещи ни в коем случае не поддержим», — сказал Головко.

Он угрожает «вынести» Зеленского с президентского поста, если глава государства сделает «реверанс в сторону России».

«Зеленский не сможет сделать реверанс в сторону России от ЕС и НАТО, потому что он сразу слетит с занимаемой должности, его быстро вынесут из власти. Общество и добробаты готовы выходить на улицу и отстаивать свои права. А те, кто хочет к России, не уверен, что они готовы выходить на улицу», — полагает Головко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Мартин Сайдик заявил, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с отдельных районов Донбасса.

«Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — рассказал Сайдик. Он считает, что снятие блокады станет «большим прорывом» для интеграции Донецка и Луганска с Украиной.