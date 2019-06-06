Новый формат «режима тишины» в Донбассе: «Может, это шутка? Страшный сон?»

Киев, , 11:30 — REGNUM На Украине разразился масштабный политический скандал из-за инициативы президента страны Владимира Зеленского, озвученной накануне в Минске Леонидом Кучмой, что новые договоренности о «режиме тишины» в Донбассе должны содержать норму «не стрелять в ответ», передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

От имени Верховной рады выступил глава парламента Андрей Парубий, заявивший, что он «очень встревожен» данной информацией.

«Когда мы не отвечаем на огонь и атаки агрессора, наших погибших становится все больше… Запрет стрелять в ответ — это путь не к миру, а путь к капитуляции. Мы не позволим капитулировать перед российским агрессором», — заявил в Раде Парубий.

«Это не шутка и не страшный сон. Это новый формат «режима тишины» от Кучмы, который должен принести мир», — возмущается политолог Виктор Таран.

Он напоминает, что мир в любой войне можно получить двумя способами: либо победа, либо поражение.

«Если мы пошли другим путем, предлагаю не останавливаться и двигаться дальше. Кучме надо в Минске предложить, что украинские разработки — солдаты выйдут из окопов, сдадут оружие, технику и сдадутся в плен», — заявляет эксперт.

Журналист и политолог Юрий Бутусов отмечает, что за время последнего, действующего на данный момент прекращения огня, вступившего в силу 8 марта, боевые потери украинских сил в Донбассе составили 31 человек.

«Это очередное перемирие, разумеется, также закончится безрезультатно. Леонид Кучма сделал глупое заявление… какой командир посмеет дать на войне такой абсурдный приказ? Ничего нового, Петр Порошенко объявлял перемирия 19 раз. И ничего не сработало», — констатирует он.

ИА REGNUM напоминает, что сам Кучма назвал норму о запрете ответного огня «принципиальным моментом».

«Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого «режима тишины». Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов», — подчеркнул Кучма.

По информации представителя Киева, до 19 июня стороны должна разработать конкретный план, а на следующем заседании утвердить документ.