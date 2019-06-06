Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил за разморозку пенсионных накоплений граждан, замороженных в 2014 году в качестве «временной меры». Об этом он заявил на полях ПМЭФ-2019, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о заморозке накопительной части пенсии, которая была введена как временная мера в 2014 году и должна была быть отменена в 2021 году.

«Были проблемы в части качества инвестирования пенсионных накоплений, они назывались, и после этого была существенно реформирована система государственных пенсионных фондов, которые получили новый статус акционерных обществ», — сказал Кудрин.

В частности, были созданы резервы для страхования неудачных инвестиций и предприняты другие меры с 2014 года.

«Я-то считаю, что сегодня институты инвестирования существенно более сильные, и можно было бы разморозить. Я за эту меру. Но вижу, что пока в правительстве не готовы и разрабатывают другой, параллельный механизм», — сказал Кудрин.

По его словам, в этом случае будет создана другая система, которая, скорее всего, заменит предыдущий, «замороженный» механизм.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2019 года вступил в силу закон о продлении моратория на выплату гражданам накопительной части пенсионных накоплений. Разморозка накопительной части пенсий может начаться не ранее 2022 года.

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