Спикер парламента Индонезии рассказал о политической обстановке в стране

Джакарта, , 11:23 — REGNUM Спикер совета народных представителей Индонезии, выполняющего функцию парламента страны, Бамбанг Сусатио заявил, что празднование Ид аль-Фитр или Лебарана, дня окончания поста у мусульман, стало импульсом для политической элиты, чтобы начать общение и создать спокойную политическую атмосферу, сообщает Antaranews.

«Сегодня я слышу много приятных новостей. Политическое общение идет хорошо, благодаря Лебарану», — заявил Бамбанг Сусатио в своей официальной резиденции в Джакарте.

Политик выразил надежду, что все партии будут отдавать приоритет интересам нации и государства, не накаляя политическую обстановку.

Известно, что 28 июня 2019 года в силу вступит новое правительство под руководством переизбранного президента Джоко Видодо и вице-президента Индонезии Маруф Амина, одержавших победу на выборах 17 апреля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Индонезии Бамбанг Сусатио и посол Саудовской Аравии провели двустороннюю встречу в Джакарте, чтобы обсудить развитие двусторонних связей.

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