Пресс-секретарь Порошенко вызван на допрос по делу о пропавших серверах

Киев, , 11:16 — REGNUM На допрос по делу о пропавших серверах Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вызван пресс-секретарь бывшего украинского президента Петра Порошенко Святослав Цеголко. Об этом 6 июня написал юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале.

По сообщению Портнова, Цеголко должен явится на допрос в украинское государственное бюро расследований (ГБР) 7 июня.

Напомним, 28 мая секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что из ситуационной комнаты в администрации президента Украины пропали серверы с секретной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению Портнова, ГБР Украины завело дело на Порошенко. Он обвиняется в государственной измене и превышении судебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Кроме того, 25 мая 2019 года Портнов сообщил, что будет добиваться ареста всех активов бывшего президента Украины.

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