В руководстве Рады решили, что Зеленскому надоело быть президентом Украины

Киев, , 11:13 — REGNUM Кто-то гонит президента Украины Владимира Зеленского на «эшафот капитуляции», — заявила 6 июня вице-спикер Верховной Рады и член фракции «Самопомощь» Оксана Сыроед, передает корреспондент ИА REGNUM .

Сыроед, в частности, жестко раскритиковала несколько инициатив — привлечь нового начальника Генштаба ВСУ в минские переговоры по урегулированию в Донбассе, а также озвученное накануне в Минске предложение Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с неподконтрольных Киеву регионов Донбасса.

За обе этих идеи, считает вице-спикер Рады, ответственна Россия, хотя выдвинуты они были представителями Украины.

«Логика России понятна: снятие блокады — амнистия для боевиков — выборы на оккупированных территориях — особый статус — контроль России над Украиной. Капитуляция за пять ходов. А Владимиру Зеленскому это зачем? Надоело быть президентом Украины, хочет стать генерал-губернатором России на землях Малороссии?», — задается вопросом Оксана Сыроед.

ИА REGNUM напоминает, что на следующем заседании контактная группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады.

Как сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, это предложение было сделано Леонидом Кучмой, и поддержано представителями «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». также Сайдик отметил, что введение блокады Донбасса способствовало разрыву отношений между сторонами — «поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении».

«Снятие блокады — это был бы большой прогресс», — озвучил он позицию ОБСЕ.