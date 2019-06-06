Четверг, 6 Июня 2019 года
10:51:38 МСК

Экс-президента Колумбии Сантоса заподозрили в связях с Odebrecht

Политика

По словам бывшего конгрессмена, подчиненные Сантоса знали, кто финансирует его предвыборную кампанию

Богота, 6 июня 2019, 10:51 — REGNUM  В Колумбии начато предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Хуана Мануэля Сантоса (2010−2018) по делу бразильской строительной компании Odebrecht («Одебрехт»), передает канал TeleSur.

О начале предварительного расследования 5 июня объявил представитель обвинительной комиссии Рикардо Ферро. По его словам, решение основано на заявлении бывшего конгрессмена Бернардо Мигеля Элиаса. Две недели назад Элиас в интервью изданию Semana сообщил контакте с человеком, который «руководил кампанией Хуана Мануэля Сантоса и прекрасно знал, что ресурсы поступают от Odebrecht». Жалоба в следственную комиссию поступила от «одного гражданина». По итогам предварительного расследования будет решено, нужно ли возбуждать официальное расследование.

Напомним, бразильская строительная компания Odebrecht создала коррупционную сеть в масштабах всей Латинской Америки. Незаконное финансирование ею политических кампаний обернулось тюремными сроками для многих политиков, в том числе глав государств.

Читайте также: Экс-президент Перу Алан Гарсия оставил письмо перед самоубийством

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший мэр Лимы отправлена за решетку за предполагаемые связи с Odebrecht

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебные процессы против лидеров стран Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить